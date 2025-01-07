Помер засновник французької партії “Національний фронт” Жан-Марі Ле Пен

У Франції помер засновник правої партії “Національний фронт” Жан-Марі Ле Пен. Політику було 96 років.

Про це повідомляє Le Figaro.

Жан-Марі Ле Пен заснував “Національний фронт” 1972 року і очолював цю партію до 2011 року.

Жан-Марі Ле Пен / Фото: AFP

Ле Пен завершив свою політичну кар’єру у 2019 році після виходу з Європарламенту.

У 2023 році він разом із донькою Марін Ле Пен та іншими представниками партії “Національне об’єднання” був звинувачений у привласненні коштів Європарламенту через створення фіктивних робочих місць.

Протягом своєї кар’єри Ле Пен неодноразово потрапляв у скандали через провокативні висловлювання, зокрема назвав Голокост “деталлю” в історії Другої світової війни та вихваляв режим Віші, який співпрацював із нацистською Німеччиною.