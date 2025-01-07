Веслувальники-екстремали: чоловік на каяку рвався до Молдови, а двоє на човні – в Угорщину

Під час патрулювання Кучурганського лиману виявили чоловіка, який намагався на надувному каяку потрапити в Молдову. Ще двох екстремалів піймали на Закарпатті – чоловіки планували подорож до Угорщини на надувному човні.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Як розповіли прикордонники, 26-річний житель Одещини, екіпірувавшись надувним каяком та веслом, вирішив подолати водну перешкоду.

“Планам веслувальника не завадила навіть зимова пора року та низька температура води. Але на перешкоді стали прикордонники, які одразу помітили порушника та ще на старті запливу затримали його”, – йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетинання державного кордону, відносно чоловіка складено протокол про вчинення ним адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справу скерували до суду.

Група порушників кордону на Закарпатті / Фото: ДПСУ

На Закарпатті викрили організатора незаконного переправлення через кордон людей. Прикордонники встановили, що 52-річний місцевий житель планував незаконно переправити через кордон двох українців призовного віку.

За послуги ділок планував отримати по 5500 доларів з кожного свого клієнта. Зловмисника заскочили на гарячому – під час отримання ним частини неправомірної грошової винагороди, у розмірі 1000 доларів.

Схема, за якою діяв переправник, передбачала переміщення військовозобов’язаних чоловіків в Угорщину через річку Тиса.

На правопорушників складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.

“За незаконне переправлення через кордон групи осіб у небезпечний для їх життя спосіб законодавством передбачено позбавлення волі на строк до семи років”, – зазначили в ДПСУ.