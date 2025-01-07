У Міноборони розповіли скільки людей звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ

З початку роботи центрів рекрутингу Української армії консультації отримали 32 736 громадян, з яких 7329 стали кандидатами на службу в Силах оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 717 українців, які цікавилися умовами вступу на військову службу. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, зараз доступно понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, що дозволяє кожному обрати спеціальність відповідно до своїх навичок.

Станом на січень 2025 року в Україні працює 47 рекрутингових центрів. Найактивніше долучалися жителі Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та Києва.

Міноборони почало рекрутинговий проєкт у листопаді 2023 року. Він дозволяє людині обрати конкретний підрозділ та визначену посаду, де її цивільний досвід буде найкориснішим.