Два десятки боїв тривають на фронті: дані Генштабу

Оперативна інформація станом на 16:00 7 січня щодо російського вторгнення. Від початку 1049-ї доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень. Окупанти зосереджують зусилля на Покровському, Курахівському напрямках та на Курщині.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Кучерівка, Славгород, Бачівськ Сумської області й Семенівка та Галаганівка Чернігівської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський напрямки

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три штурми ворожих військ поблизу Тихого. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до позицій ЗСУ в районах Голубівки та Петропавлівки.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Першотравневе, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Іванівка та Терни. Три боєзіткнення наразі тривають.

Сіверський, Краматорський, Торецький напрямки

Сьогодні на Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував в напрямку Білогорівки, одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів в районах Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Торецькому напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває один бій.

Покровський, Курахівський та Времівський напрямки

За підтримки авіації на Покровському напрямку ворог 28 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень.

Йдуть запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Курахового та Дачного протягом дня українські оборонці відбивали 14 атак противника.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопільське, Новосілка та Привільне, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Придніпровський, Гуляйпільський, Оріхівський напрямки та Курщина

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника.

На Курщині українські захисники відбивали 27 атак загарбників, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема, шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.