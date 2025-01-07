Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт

Український пілот F-16 встановив унікальний рекорд, знищивши шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.

Про це повідомив полковник Юрій Ігнат, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

Рекорд був встановлений під час масштабного обстрілу 13 грудня, коли росіяни запустили по Україні сотні дронів, та понад 90 ракет різних типів. Основним завданням пілотів F-16 було перехоплення крилатих ракет.

Пілот спочатку знищив чотири ракети, застосувавши ракети класу “повітря — повітря”. Побачивши ще одну ціль, він використав авіаційну гармату.

“Я діяв за інструкціями американських тренерів і влучив у ціль. Як з’ясувалося, було знищено одразу дві ракети, які летіли поруч”, — поділився пілот у розмові з Ігнатом.

У Повітряних силах відзначили, що це перший випадок в історії, коли пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт.