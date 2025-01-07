Кримінал

У Києві розкрили схему привласнення коштів на ремонт “швидких” – збитки на мільйони
7 Січня 2025 17:47
читать на русском →
Керівника "Київмедспецтранс" підозрюють в розкраданні бюджету / Фото: Нацполіція
Керівника "Київмедспецтранс" підозрюють в розкраданні бюджету / Фото: Нацполіція

У Києві викрили посадовця КО “Київмедспецтранс” та чотирьох його спільників, які у 2023 році привласнили понад 6 мільйонів гривень, виділених на ремонт карет швидкої допомоги. За даними слідства, вони завищували вартість запчастин та підробляли документацію, що призвело до мільйонних збитків держбюджету.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, 43-річний киянин – керівник КО “Київмедспецтранс” – створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги, через завищення вартості запчастин до них. Для цього він підробив службову документацію, де вартість запчастин була завищена в рази. Надалі він створив усі необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників.

Реалізуючи злочинну схему, фігуранти протягом 2023 року уклали низку договорів на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили.

Слідчі Шевченківського управління поліції, повідомили організатору та його чотирьом спільникам про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою організованою групою або злочинною організацією;
  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • службове підроблення.

Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії в КО “Київмедспецтранс” / Фото: Нацполіція

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 12:51

Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт
7 Січня 2025 20:04

Поранення військового та поліцейського на вокзалі в Дніпрі: у ТЦК розповіли свою версію конфлікту
7 Січня 2025 19:15

Шмигаль повідомив, коли вчителі почнуть отримувати доплату у 1000 гривень
7 Січня 2025 17:04

Два десятки боїв тривають на фронті: дані Генштабу
7 Січня 2025 16:20

ЗСУ вдарили по розташуванню 810 бригади РФ на Курщині, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки

[email protected] — для зв'язку з редакцією

[email protected] — для рекламодавців