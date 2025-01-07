У Києві розкрили схему привласнення коштів на ремонт “швидких” – збитки на мільйони

У Києві викрили посадовця КО “Київмедспецтранс” та чотирьох його спільників, які у 2023 році привласнили понад 6 мільйонів гривень, виділених на ремонт карет швидкої допомоги. За даними слідства, вони завищували вартість запчастин та підробляли документацію, що призвело до мільйонних збитків держбюджету.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, 43-річний киянин – керівник КО “Київмедспецтранс” – створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги, через завищення вартості запчастин до них. Для цього він підробив службову документацію, де вартість запчастин була завищена в рази. Надалі він створив усі необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників.

Реалізуючи злочинну схему, фігуранти протягом 2023 року уклали низку договорів на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили.

Слідчі Шевченківського управління поліції, повідомили організатору та його чотирьом спільникам про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою організованою групою або злочинною організацією;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

службове підроблення.

Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.