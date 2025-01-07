Суд залишив під вартою нардепа Шевченка, якого підозрюють в держзраді

7 січня у Києві Печерський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Нардеп залишатиметься в СІЗО до 7 березня 2025 року без права внесення застави.

Про це повідомили Суспільне Новини.

Прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити Євгенію Шевченку тримання під вартою без права внесення застави. На думку сторони обвинувачення, нардеп може переховуватися від слідства. Також, за даними прокуратури, встановлено, що окремі відеозаписи, що були розміщені на YouTube й були взятими за основу доказів у держзраді, були знищені.

Адвокат нардепа запевняв суд, що немає доказів щодо ризиків, які перелічив прокурор та заявив, що також немає доказів, що згаданий YouTube канал, з якого зникли записи, може належати його підзахисному Захисник нардепа просив застосувати щодо свого клієнта домашній арешт, або ж взяття на поруки.

“Про взяття на поруки суд просили нардепи від депутатської групи “Відновлення України” (утворилась після заборони в Україні партії ОПЗЖ), Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони наголошували, що знають Шевченка, як патріота у контексті його відношення до “агресора”, й мовляв, він нікуди “не подінеться і не втече”. Нардепи запевняли, що готові відповідати за нього”, – пише “Суспільне”.

Євген Шевченко назвав розслідування політичним замовленням, а після оголошення судом рішення про продовження тримання під вартою до 7 березня сказав, що “нічого іншого не очікував”.

Нагадаємо, народний депутат Євгеній Шевченко заявляв, що направив листа новообраному президенту США Дональду Трампу, в якому попросив допомогти зупинити, за його словами, “скочування України в диктатуру”. Також він закликав президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.