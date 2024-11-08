Шевченко закликав Зеленського до діалогу з Росією і звернувся до Трампа з листом

Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що направив листа новообраному президенту США Дональду Трампу, в якому попросив допомогти зупинити, за його словами, “скочування України в диктатуру”. Також він закликав президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.

У своєму Telegram Шевченко написав:

“Пора, товариш президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що. Знову з’їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А якщо не хочеш, тебе змусить це зробити Захід, який ще вчора тобі аплодував”.

У ще одному повідомленні нардеп анонсував, що має намір подати до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на припинення “політичних переслідувань” депутатів і громадських діячів.

“Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич — усі мають повернутися до парламенту. Також необхідно припинити кримінальні переслідування громадських активістів, таких як Геннадій Балашов, Денис Єлисеєвич, Руслан Коцаба, навіть Олексій Арестович та інші. Усі вони мають отримати можливість безпечно продовжувати свою діяльність в Україні,” — заявив Шевченко.

Нардеп додав, що написав листа Дональду Трампу і Джей Де Венсу, закликаючи допомогти у боротьбі з авторитаризмом і відновленні демократії та свободи слова в Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів на заяви Шевченка, зазначивши, що єдиний шлях до перемоги України у війні з Росією полягає у реалізації “Плану перемоги” і “Формули миру” Володимира Зеленського.

“Деякі депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки та інтересів України. Якщо вони вважають національні інтереси рівнозначними поразці України, то це велика помилка на користь РФ. План перемоги і Формула миру — це єдиний шлях до справедливості,” — наголосив Єрмак у своєму Telegram.