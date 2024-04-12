Суспільство

Україна може отримати від Норвегії 22 винищувачі F-16

12 Квітня 2024 09:50
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норвегія, F-16
F-16 / Getty Images

Влада США надала Норвегії дозвіл на передачу Україні 22 винищувачів F-16. 

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen, посилаючись на власні джерела.

Водночас зазначається, що ці 22 літаки не обов’язково мають бути справними — частина з них буде придатна для польотів, а інша — для розбору на запчастини.

Видання нагадує, що у грудні 2021 року Норвегія мала продати 12 бортів F-16 американській компанії Draken International, але, схоже, угода не була завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну. Журналісти припускають, що 12 із 22 літаків, які наразі схвалені для передачі Україні, є повністю придатними до експлуатації, а ще десять — мають невідомий технічний стан. Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак наголошується, що цього не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

У Міністерстві оборони Норвегії журналістам видання підтвердили, що уряд вирішив передати Україні певну кількість F-16 у межах багатонаціональної співпраці.

“Точну кількість і час пожертвування (винищувачів F-16 — ред.) буде визначено в діалозі з Україною та іншими країнами-донорами”, — відповів на запит видання в електронному листі прессекретар норвезького оборонного відомства Ларс Гембл.


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