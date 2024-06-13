Україна і Євросоюз продовжать “транспортний безвіз”

Україна та Євросоюз незабаром пролонгують дію “транспортного безвізу” на строк до кінця червня 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди”, — повідомив Шмигаль.

Зокрема, після продовження “безвізу” водії зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення. Такий крок також є стимулом для українських виробників.

Як зазначив Шмигаль, минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком. Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу.