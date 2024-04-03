Україна і Португалія готуються підписати безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Зокрема, обговорили підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем’єра та подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України.

“Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти”, – повідомив Зеленський.