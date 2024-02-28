Україна і Польща ведуть перемовини про тимчасове закриття кордону для торгівлі, – Туск

Представники Польщі та України ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РАР.

За словами Туска, тема закриття кордонів також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами. Він зауважив, що вже була спроба обмежити надходження сільськогосподарської продукції з України. Тобто, щоб без мита могло входити стільки, скільки в середньому у 2022-2023 роках.

Однак в Брюсселі Польща планує запропонувати, щоб референтним періодом були не 22/23 роки, а час до війни.

“Щоб ліміти були більш обмежувальними, тобто щоб вони не загрожували польським виробникам”, – пояснив він.

За його словами, також ведуться переговори з українською стороною про “тимчасове закриття кордону для обміну товарами”.

“Відомо, що це буде тимчасовим і взаємно болючим рішенням. Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим”, – заявив Туск.