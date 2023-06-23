Україна готується до можливих ударів по електростанціях восени – ГУР

Оскільки росіяни продовжують виробництво ракет, а попередня їх кампанія зі знищення української енергетики не досягла мети, Україна буде готуватись до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури восени.

Про це заявив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький.

“Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогодні для підвищення спроможності Збройних сил України”, – заявив він.

Скібіцький наголосив, що для того, щоб прикрити стратегічні об’єкти, цивільні міста і села, необхідно більше комплексів протиповітряної оборони.

Здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це була також спрямована конференція в форматі “Рамштайн”. Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні – протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО”, – сказав він.

Як зазначив Скібіцький, у першу кампанію атак на енергетику, ворог не досяг свого результату.

“Наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму”, – зазначив він.

Однак він не виключає нових атак на електростанції восени, адже виробництво ракет в Росії триває.

Водночас він наголосив, що іноземні комплекси протиповітряної оборони доволі ефективні.

“Набагато ефективніші по своєму застосування і по своєму потенціалу, ніж ракети російського виробництва. Про це свідчить відсоток, скільки ми збиваємо – навіть наші іноземні партнери дивуються, наскільки професійно працюють наші військові”, – наголосив він.