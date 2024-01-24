Україна готується до можливої пандемії X – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна готується до потенційної пандемії “хвороби Х” на основі здобутого досвіду під час пандемії COVID-19.

Про це Віктор Ляшко розповів на брифінгу “Хвороба X”: чи буде нова пандемія та як готується Україна до потенційних загроз?”

“У системі охорони здоров’я забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріальну технічну базу й запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовими до викликів, пов’язаних з “хворобою Х”, — сказав міністр.

Ляшко додав, що МОЗ визначило три компоненти, які є ключовими у готовності до потенційної пандемії. За його словами, йдеться про наявність кадрового персоналу, мережу лабораторій і партнерство з країнами Євросоюзу.

Міністр поінформував, що наразі в українській системі охорони здоров’я працює близько 15 тисяч співробітників.

“Протягом останніх 3 років ми майже вдвічі збільшили фінансування галузі охорони здоров’я – у 2021 році держава виділяла 2,6 млрд грн, а зараз – 4,9 млрд грн. Це значить, що ми оплачуємо фахівців, які працюють в системі й зможуть зреагувати на поширення потенційного збудника (захворювання — ред.), — сказав Ляшко.

Окрім цього він зазначив, що також держава вкладає кошти у покращення матеріально-технічної бази у медзакладах. Зокрема минулого року 193 заклади отримали пакет від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) під назвою “Готовність до епідемії або спалахи до інфекційних хвороб”. За словами Ляшка, він передбачає, що в медзакладі працюють спеціалісти, які мають проходити відповідні тренінги, а також мають бути облаштовані реанімаційні відділення й необхідне обладнання.

“Також на базі цих закладів формується запас – медичний кошик – це перелік відповідних лікарських засобів із запасом на 3 місяці”, — сказав Ляшко.

Своєю чергою представник Всесвітньої організації хорони здоровя (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт розповів, що “хвороба Х” – це гіпотетичне захворювання, яке з 2018 року внесли окремим пунктом до переліку захворювань в якості умовного позначення для можливого вірусу, яка може призвести для пандемії.

За його словами Наразі відомо про близько 150 вірусів, які можуть спричинити це захворювання.

“Умовне позначення “хвороби Х” – це те, що нам допомагає готуватися до майбутнього. Бувши гіпотетичним захворюванням, яке ВООЗ включило до переліку відомих найменувань на випадок позначення потенційного захворювання. І зараз ми маємо перелік із близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Але який саме із цих або, можливо, інших збудників до цього призведе, не знає ніхто в цьому світі”, – сказав Хабіхт.