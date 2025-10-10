Україна готує візит делегації до США та нові оборонні угоди — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену підсумкам міжнародної діяльності України за дев’ять місяців 2025 року та визначенню завдань на останній квартал року.

Головними темами стали аудит виконання міжнародних домовленостей, зокрема щодо оборонної допомоги, енергетичної стійкості та програм підтримки від партнерів. Окрему увагу приділили співпраці зі США, Європейським Союзом і питанню використання заморожених російських активів на користь України.

«Ми наближаємось до рішення щодо активів, і це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала», — наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що готується візит української делегації до Сполучених Штатів, до складу якої увійдуть прем’єр-міністр, керівник Офісу Президента, уповноважений із санкційної політики, а також представники Міноборони та РНБО. Україна запропонувала США кілька «сильних угод у сфері оборони», які можуть посилити обидві держави.

Окремо Зеленський подякував партнерам, які приєдналися до програми PURL, що дає можливість закуповувати ракети для систем Patriot і HIMARS. Глава держави доручив активізувати роботу з країнами Центральної та Південної Європи, аби розширити участь у програмі.

Також урядовці доповіли про стан енергосистеми та відновлення після російських ударів. Зеленський зазначив, що вже досягнуті «вагомі домовленості» з Норвегією та Нідерландами і розраховує на подальшу підтримку інших партнерів.

У контексті європейської інтеграції Президент наголосив, що Україна до кінця року буде готова до відкриття всіх кластерів переговорів про членство в ЄС, і очікує від Євросоюзу симетричних дій у відповідь.

Окремо Зеленський доручив посилити санкційну політику, зробивши головною мішенню обмеження доходів Росії від нафти та імпорту компонентів для виробництва дронів і ракет:

«Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією без імпорту критичних компонентів. Ми знаємо, які напрями тиску можуть спрацювати найефективніше».