Україна готова до розслідування інциденту з падінням ракети на територію Білорусі – коментар Міноборони

29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.

У цьому зв’язку Міністерство оборони України виступило з таким коментарем:

29 грудня державою-терористом росією здійснено черговий злочин – масований ракетний обстріл мирних міст України.

За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу «Х-101/Х-555», «Калібр», «Х-22» та «Х-32», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», а також дронами «Shahed-131/136». Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників «Ту-95МС», літаків «Ту-22М3» і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети «С-300».

Внаслідок варварських ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях. Найстрашніше, що знову постраждали мирні люди.

Світ не може стояти осторонь цих злочинів. Так звані нейтральність, обережність та стриманість – це підтримка держави-терориста. Міжнародне співтовариство має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати варварство і ракетний терор проти мирного населення і цивільних об’єктів України, а також, щоб посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України.

Україна продовжує опір російському варварству і агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією білорусі.

Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі.