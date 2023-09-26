Україна хоче отримати західні аналоги крилатих ракет “Калібр” і Х-101, – The Economist

Україна використовує крилаті ракети для ударів по окупантах. Однак ЗСУ потребують і додаткових західних аналогів російських “Калібрів” і Х-101.

Про це повідомляє The Economist.

“Україна також має у своєму розпорядженні нові ракети: постійні потоки крилатих ракет Storm Shadow/Scalp з Великої Британії та Франції, а також нову версію “Нептуна” класу “земля-земля”, – йдеться у матеріалі.

Джерело в Генштабі України повідомило виданню, що велика зміна полягає в тому, що ЗСУ отримали нові ракети і розвіддані.

“Щойно в нас є мета і ми можемо її досягти, ми робимо саме це. Інші крилаті ракети перебувають у стадії розробки”, – додав представник Генштабу.

Також представник Генштабу ЗСУ заявив, що Україні потрібні аналоги російських “Калібрів” і Х-101.

Зазначається, що швидкість, маневровість і скритність такого виду зброї ускладнюють її перехоплення.