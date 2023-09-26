Суспільство

Україна хоче отримати західні аналоги крилатих ракет “Калібр” і Х-101, – The Economist

26 Вересня 2023 16:59
читать на русском →
війна, зброя

Україна використовує крилаті ракети для ударів по окупантах. Однак ЗСУ потребують і додаткових західних аналогів російських “Калібрів” і Х-101.

Про це повідомляє The Economist.

“Україна також має у своєму розпорядженні нові ракети: постійні потоки крилатих ракет Storm Shadow/Scalp з Великої Британії та Франції, а також нову версію “Нептуна” класу “земля-земля”, – йдеться у матеріалі.

Джерело в Генштабі України повідомило виданню, що велика зміна полягає в тому, що ЗСУ отримали нові ракети і розвіддані.

“Щойно в нас є мета і ми можемо її досягти, ми робимо саме це. Інші крилаті ракети перебувають у стадії розробки”, – додав представник Генштабу.

Також представник Генштабу ЗСУ заявив, що Україні потрібні аналоги російських “Калібрів” і Х-101.

Зазначається, що швидкість, маневровість і скритність такого виду зброї ускладнюють її перехоплення.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Вересня 2023 19:55

Суд залишив Князєва під вартою, але заставу зменшив
26 Вересня 2023 19:04

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, – Генштаб
26 Вересня 2023 18:17

Під час нічної атаки по Одещині на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести
26 Вересня 2023 17:57

Уряд виконав рекомендації Єврокомісії на шляху вступу в ЄС, – Шмигаль
26 Вересня 2023 15:38

Міноборони РФ опублікувало відео з командувачем ЧФ: в ССО прокоментували
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки