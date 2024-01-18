Україна хоче організувати телефонну розмову між Зеленським та Сі Цзіньпіном

Україна прагне організувати телефонну розмову між головою Китаю Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки планує провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, розповів, що український уряд наполягає на встановленні прямого каналу зв’язку між Сі Цзіньпіном та президентом України.

“Є речі, про які вони можуть поговорити… Формула миру Зеленського – це спосіб відновити тривалий справедливий мир в Україні”, – заявив Кулеба.