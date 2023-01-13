Україна домовилася з Ізраїлем щодо отримання військової допомоги

Ізраїль передає Україні технології раннього попередження про повітряні напади. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю”, – сказав він на брифінгу.

Ізраїль має радарну мережу, яка вмикає сирени або оповіщення на мобільних телефонах, які попереджають громадян про необхідність пройти в укриття під час ракетної атаки. Ймовірно, саме про такі технології раннього попередження йдеться.

Однак така допомога, за словами Корнійчука, “не зовсім відповідає очікуванням, адже Україні потрібна активніша військово-технічна співпраця.

“Ми вдячні за будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну. Але ми наголошуємо на тому, що в першу чергу нас цікавлять системи захисту цивільного населення: якщо не наступальна, то оборонна зброя, протиповітряна оборона, яка дозволить врятувати життя цивільних, жінок і дітей. І це Ізраїль може зробити”, – зазначив посол.

За словами Корнійчука, Україна та Ізраїль вже мають багато проектів у військово-технічній сфері, але їх не можна публічно коментувати. “Певні зрушення вже ідуть у позитивному напрямку. Сподіваюся, ці зрушення будуть масштабнішими, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка – це дуже важливо, але, вибачте, бинтами та антибіотикам ми війну не виграємо”, – наголосив він.

Нагадаємо, Ізраїль запропонував Україні допомогу в розробці систем раннього попередження про повітряні напади ще торік. Водночас на той час міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що Ізраїль не поставлятиме Україні озброєння “через низку оперативних міркувань”. В січні цього року в Єрусалимі привели до присяги новий уряд Ізраїлю, який став найбільш правим за всю історію.

Корнійчук нагадав, що одним з пріоритетів на поточний рік міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило війну Росії проти Україні, а новообраний міністр “пообіцяв сприяти наданню допомоги Україні”.