Політика

Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року

16 Грудня 2023 11:05
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війна

За даними CNN, західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. За оцінкою одного військового високопосадовця США, йдеться про “місяці”, причому в найгіршому сценарії йдеться про “значний відступ або навіть поразку” до літа 2024 року.

За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у “п’ять-сім разів”.

Оцінки того, що поразка України означала б для Європи, викликають глибокі побоювання серед деяких найближчих європейських союзників Америки.

«Я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України», — сказав європейський дипломат. «Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки та тотальне знищення України. Згадайте, що робилося в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І тому ми повинні продовжувати підтримку».


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Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
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