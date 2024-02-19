Суспільство

Україна адаптовує власну інфраструктуру під літаки F-16 — Ігнат

19 Лютого 2024 11:43
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літаки
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / Фото: Суспільне

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що Україна вже адаптовує інфраструктуру для американських винищувачів F-16.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах”, – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що інфраструктура для винищувачів F-16 в Україні і її готовність є дуже “непростим питанням”, бо для того, щоб підготувати це “капітально”, потрібні роки.

“Ідеально сьогодні було б взагалі це під землю заховати, як Іран це робить. І все, мати спокій”, – сказав Ігнат.

Він додав, що інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони, і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів.


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