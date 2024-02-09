Суспільство

Угорські фермери протестують біля українського кордону 

9 Лютого 2024 19:15
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Угорщина, україна, фермери, протест
Фермери протестують / Getty Images

Угорські фермери 9 лютого влаштували протест біля КПП “Захонь” на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє бізнесове угорське видання Világgazdaság.

Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону. 

Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, “а не намагатися знищити європейське село своїми заходами”.

Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що “Україна може зруйнувати європейське сільське господарство” й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі “Українській правді” повідомив, що угорська сторона завчасно надала їм інформацію про акцію фермерів.

Він додав, що за даними угорських прикордонників, рух для вантажівок не блокуватиметься.

“Власне сьогодні ми відмічали, що інтенсивність руху вантажних транспортних засобів забезпечується як і раніше інтенсивно, ускладнень для руху не фіксувалося”, – зазначив Демченко.


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