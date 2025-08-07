Угорщина звинуватила Україну у відмові розслідувати смерть мобілізованого закарпатця

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито відмовилася розслідувати смерть мешканця Закарпаття Йожефа Шебештєна, який мав також угорське громадянство. Про це він повідомив 6 серпня в коментарі виданню Magyar Nemzet.

За словами Сіярто, Державне бюро розслідувань України не відкрило провадження, пославшись на брак доказів.

Реклама

“Влада будь-якої країни в такому випадку негайно відкрила б розслідування, винні були б затримані й ув’язнені. Але в Україні цього не сталося, тож вона не лише не заслуговує членства в ЄС, а й не є цивілізованою країною”, – заявив Сіярто.

Він також звинуватив Європейський Союз у бездіяльності, заявивши, що мовчання Брюсселя означає фактичне схвалення практики “примусової мобілізації”.

6 липня в Закарпатській області помер мобілізований Йосип Шебештень. 10 липня МЗС Угорщини викликало українського посла, заявивши, що чоловіка нібито побили під час мобілізації співробітники ТЦК.

Того ж дня ситуацію прокоментували у Сухопутних військах ЗСУ. Там заявили, що мобілізація була законною, адже Шебештень був громадянином України. Він залишив частину 18 червня, а звернувся до медиків лише 24-го. Військові послалися на висновок судово-медичної експертизи, яка встановила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а на його тілі не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство.