Угорщина заблокувала затвердження чергового пакету санкцій ЄС проти РФ

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, повідомили Financial Times неназвані офіційні особи.

Про це пише Financial Times, передає УП.

За даними джерел, на вчорашньому засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій, спрямований проти майже 200 осіб та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Інший урядовець, поінформований про переговори, дипломатично охарактеризував їх як “дуже плідний обмін думками”, делікатно деталізувавши блокування з боку Угорщини.

За його словами, угорський посол “попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій”.

Речник посла Угорщини в ЄС не відповів на прохання про коментар.

Джерела видання зазначають, що дискусії триватимуть, і, ймовірно, міністри країн-членів піднімуть це питання на засіданні наступного тижня.

Прихильники пакета санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб встигнути до 24 лютого.