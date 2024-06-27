Угорщина вимагає визнання усієї території Закарпаття “традиційно угорською”

Серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців, зокрема, йдеться про Закарпатську область, де за переписом 2001 року та у попередні роки частка угорців складала понад 10%.

Про це повыдомляє стаття “ЄвроПравди”, в якій наводяться всі угорські вимоги.

Ця норма є й у чинному законодавстві України: йдеться про міста і села “зі значною кількістю” представників меншини (від 15%) та з “традиційним” проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

Однак Будапешту цього виявилось замало, і там почали вимагати автоматично визнати “традиційно угорськими” усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

В уряді Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі: тобто якщо хоч скількись жило традиційно – то це “угорська” територія.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.

Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоби використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.

Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог.

Причиною цього є те, що в Орбана бачать, що частка угорського населення на Закарпатті впала нижче 10%. Нині Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути їм “угорськість”.