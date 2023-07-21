Угорщина блокує план військової підтримки від ЄС на 20 млрд євро

Угорщина виступила проти спроби ЄС створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України.

Про це повідомляє видання Politico.

У четвер міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде заперечувати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку “спонсорів війни”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що до викреслення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки поставок зброї в Україну.

“Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP”, – сказав Сіярто.

Наразі ЄС виділив близько 4 мільярдів євро для фонду після вторгнення Росії в Україну. Але у Брюсселі хочуть створити стабільніше джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення фонду. Ці плани є частиною ширших зусиль Заходу надати Україні більш постійні “гарантії безпеки”, про що говорили на нещодавньому саміті НАТО в Литві.