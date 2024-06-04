Політика

Удари німецькою зброєю по РФ не загрожують ескалацією, – Шольц

4 Червня 2024 16:06
війна, шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення надати Україні право використовувати зброю, яку постачає ФНР, ретельно продумане у співпраці з друзями й союзниками Німеччини, пише DW.

“Як сказав президент США — йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків”, — сказав німецький канцлер.

31 травня німецький уряд заявив, що дав Україні дозвіл використовувати зброю, яка поставляється ФНР, для ударів по військових цілях на території ФР. Штеффен Гебештрайт, офіційний представник уряду, пояснив зміну позиції Берліна в цьому питанні тим, що кількість російських атак по Харківській області значно зросла.

“Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів”, — сказав Гебештрайт.


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