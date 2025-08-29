Удар РФ по українському кораблю: кількість загиблих зросла до двох, кількох членів екіпажу шукають

На місці удару російськими військами по кораблю ВМС ЗСУ, який стався напередодні, проводяться пошуково-рятувальні роботи. Підтверджено загибель другого моряка.

Про це в офірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

“Маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так само кілька військовослужбовців зазнали поранень, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці”, — зазначив Плетенчук.

Заяви російських ЗМІ про те, що внаслідок удару корабель затонув, Плетенчук не підтвердив.

“Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо”, — зазначив речник.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ. Спочатку повідомлялося про одного загиблого українського військового та кількох поранених.

За даними російських джерел, уражено розвідувальний корабель “Сімферополь”. Це середній розвідувальний корабель проєкту “Лагуна”, призначений для радіоелектронної розвідки. Його побудували на ПАТ “Кузня на Рибальському”, спустили на воду у квітні 2019 року, а у 2021 році ввели до складу флоту.