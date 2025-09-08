Удар РФ по критичній інфраструктурі Сумщини: без світла Шостка та район

Внаслідок ударів окупантів по Сумській області вранці 8 вересня без світла залишилося місто Шостка та Шосткинський район. Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі.

Про це повідомили в АТ “Сумиобленерго”.

Реклама

Реклама

“Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Триває відновленням електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні в Міненерго повідомили, що під масованим обстрілом опинився також один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.