Удар РФ по критичній інфраструктурі Сумщини: без світла Шостка та район

Внаслідок ударів окупантів по Сумській області вранці 8 вересня без світла залишилося місто Шостка та Шосткинський район. Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі.
Про це повідомили в АТ “Сумиобленерго”.
“Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район”, – йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначили, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Триває відновленням електропостачання.
Нагадаємо, сьогодні в Міненерго повідомили, що під масованим обстрілом опинився також один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.