        Суспільство

        Удар РФ по критичній інфраструктурі Сумщини: без світла Шостка та район

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 10:53
        Ремонтні роботи / Фото: Сумиобленерго
        Ремонтні роботи / Фото: Сумиобленерго

        Внаслідок ударів окупантів по Сумській області вранці 8 вересня без світла залишилося місто Шостка та Шосткинський район. Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі.

        Про це повідомили в АТ “Сумиобленерго”.

        “Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район”, – йдеться у повідомленні.

        Енергетики зазначили, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Триває відновленням електропостачання.

        Нагадаємо, сьогодні в Міненерго повідомили, що під масованим обстрілом опинився також один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.


