        Росія масовано атакувала енергосистему на Київщині: пошкоджено об’єкт теплової генерації

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 08:39
        Пожежа на Київщині / Фото: ДСНС
        Пожежа на Київщині / Фото: ДСНС

        У ніч на 8 вересня Росія вчергове завдала ударів по енергосистемі України, під ударом опинився об’єкт теплової генерації на Київщині. Енергетики та рятувальники ліквідують наслідки обстрілу.

        Про це повідомили в Міненерго.

        “Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи”, – йдеться в повідомленні.

        Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Тривають роботи зі стабілізації ситуації.

        Уночі в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про фіксацію кількох груп безпілотників на Київщині, в регіоні працювало ППО. Після цього у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що в частині Києва та передмісті зникло світло.


