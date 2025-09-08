Росія масовано атакувала енергосистему на Київщині: пошкоджено об’єкт теплової генерації

У ніч на 8 вересня Росія вчергове завдала ударів по енергосистемі України, під ударом опинився об’єкт теплової генерації на Київщині. Енергетики та рятувальники ліквідують наслідки обстрілу.

Про це повідомили в Міненерго.

“Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи”, – йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Тривають роботи зі стабілізації ситуації.

Уночі в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про фіксацію кількох груп безпілотників на Київщині, в регіоні працювало ППО. Після цього у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що в частині Києва та передмісті зникло світло.