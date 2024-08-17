Удар по Сумах завдавали ракетою “Іскандер”, – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 17 серпня 2024 року російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми, пуски відбувалися із Воронезької області рф. Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Як повідомлялося, у Сумах є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон у будинках поруч та сталася пожежа на автостоянці.

За словами Олещука, також росія атакувала 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.

“Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях”, – йдеться у повідомленні Олещука.