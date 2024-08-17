Кримінал

Російська армія нанесла ракетного удару по Сумах
17 Серпня 2024 08:44
читать на русском →
ракетний удар, суми
Наслідки обстрілу Сум 17 серпня 2024 року / Фото Суспільне Суми

Сьогодні, 17 серпня о 6:00, у Сумах пролунав потужний вибух. Як повідомляє Суспільне, є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон у будинках поруч та зайнялась пожежа на автостоянці.

За інформацією начальника Сумської МВА Олексія Дрозденко, продовжується пошук постраждалих на місці удару. Наразі відомо про одну людину, якій надали допомогу. На місці працюють усі відповідні служби.

Штаб з ліквідації наслідків удару розпочинає роботу з 9:00 в укритті школи №6. Мешканці, чиє житло пошкоджене, зможуть подати там заявку, зазначив Дрозденко.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що війська РФ здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.

“Був прильот по комунальному підприємству “Паркінг”, де стояли автомобілі. Дуже багато автомобілів згоріло. Працівники ДСНС дуже швидко приїхали і практично заходили у вогонь і заливали пожежу. Звернень про поранення від людей не було. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади. “Пролісок” буде надавати допомогу людям, якусь плівку, панелі видаватиме”, — розповів в.о. міського голови Артем Кобзар.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Серпня 2024 11:35

Російські війська наближаються до Покровська
17 Серпня 2024 12:18

The Washington Post: Наступ України зриває секретні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією
17 Серпня 2024 11:44

Російські війська обстріляли Козачу Лопань під Харковом: загинула жінка
17 Серпня 2024 11:12

На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника і відібрали в нього зброю
17 Серпня 2024 10:41

Росія стверджує, що Україна використовувала західні ракети для руйнування мосту в Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки