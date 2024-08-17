Російська армія нанесла ракетного удару по Сумах

Сьогодні, 17 серпня о 6:00, у Сумах пролунав потужний вибух. Як повідомляє Суспільне, є влучання в районі проспекту Свободи. Там багато пошкоджених вікон у будинках поруч та зайнялась пожежа на автостоянці.

За інформацією начальника Сумської МВА Олексія Дрозденко, продовжується пошук постраждалих на місці удару. Наразі відомо про одну людину, якій надали допомогу. На місці працюють усі відповідні служби.

Штаб з ліквідації наслідків удару розпочинає роботу з 9:00 в укритті школи №6. Мешканці, чиє житло пошкоджене, зможуть подати там заявку, зазначив Дрозденко.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що війська РФ здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.

“Був прильот по комунальному підприємству “Паркінг”, де стояли автомобілі. Дуже багато автомобілів згоріло. Працівники ДСНС дуже швидко приїхали і практично заходили у вогонь і заливали пожежу. Звернень про поранення від людей не було. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади. “Пролісок” буде надавати допомогу людям, якусь плівку, панелі видаватиме”, — розповів в.о. міського голови Артем Кобзар.