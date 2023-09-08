Кримінал

Удар по Сумах. СБУ по гарячих слідах затримала коригувальницю

8 Вересня 2023 10:27
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки України затримала по гарячих слідах російську корегувальницю повітряної атаки Росії по Сумах вночі 7 вересня.

Слідство вважає, що наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час проживає в Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала дистанційно співпрацювати із Головним управлінням Генштабу РФ (ГРУ), стверджує СБУ.

Жінка за вказівкою куратора збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування бійців Сил оборони: обходила територію Сум нібито у своїх справах або “втемну” випитувала потрібні відомості у своїх знайомих.

Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру – створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Їй загрожує довічне ув’язнення.


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