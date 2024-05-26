Удар по “Епіцентру”: 12 людей загинуло, 43 – поранено

Станом на ранок, 26 травня, внаслідок російських авіаударів по гіпермаркету “Епіцентр” в Харкові загинули дванадцятеро людей, з яких десятеро залишаються неопізнаними. Кількість поранених в “Епіцентрі” зросла до 43 осіб.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб.

Удар по будівельному гіпермаркету було здійснено в районі другої години дня 25 травня двома коригованими авіабомбами. У цей час у будівлі могло перебувати до 200 осіб.

За кілька годин після бомбардування “Епіцентру” російські ракети вдарили по п’ятиповерховій будівлі в центрі Харкова.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області: