Кримінал

Удар по “Епіцентру”: 12 людей загинуло, 43 – поранено

26 Травня 2024 08:44
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харків, обстріли
Слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові / Фото НПУ

Станом на ранок, 26 травня, внаслідок російських авіаударів по гіпермаркету “Епіцентр” в Харкові загинули дванадцятеро людей, з яких десятеро залишаються неопізнаними. Кількість поранених в “Епіцентрі” зросла до 43 осіб.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб.

Удар по будівельному гіпермаркету було здійснено в районі другої години дня 25 травня двома коригованими авіабомбами. У цей час у будівлі могло перебувати до 200 осіб.

За кілька годин після бомбардування “Епіцентру” російські ракети вдарили по п’ятиповерховій будівлі в центрі Харкова.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області:

Вона знайшла батька в лікарні, а про маму і молодшу сестру прийшла питати у поліції.
Вся родина 20-річної дівчини сьогодні пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними – зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих.
Ще один чоловік – шукає дружину. Вони разом працювали в гіпермаркеті, він продавець, а вона керівник відділу. О восьмій ранку прийшли на роботу. Він – дивом врятувався, під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру та не має жодних травм. А дружина в той момент якраз пішла до вбиральні і більше її не бачили. Для того, щоби зробити тест ДНК та знайти цю жінку серед обгорілих жертв, ми вже відібрали зразки у її матері.
Дівчині на фото – також двадцять років і вона розшукує свого батька. Він працював в торговому центрі, вдома на нього так і не дочекалися.
Всі ці люди тримаються стійко, незважаючи на такі страшні події. На місці також психологи поліції, вони за необхідності надають допомогу родичам жертв. Зараз головне завдання – знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним. Наші спеціалісти працюють для цього цілодобово.


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