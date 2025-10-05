Учитель із Харкова отримав 1 мільйон гривень за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine

Учитель біології Харківського наукового ліцею «Обдарованість» Руслан Шаламов став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Учитель із Харківщини став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2025 / Фото: ХОВА

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Руслан Шаламов має понад 30 років педагогічного стажу, звання заслуженого вчителя України та є наставником десятків переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів. У своїй роботі педагог поєднує класичні підходи з інноваційними методами, розробляє міждисциплінарні освітні завдання й активно впроваджує сучасні технології у навчальний процес.

За перемогу у конкурсі Шаламов отримає 1 мільйон гривень для реалізації власного освітнього проєкту, спрямованого на розвиток сучасних методів навчання.

Global Teacher Prize Ukraine — національна премія для вчителів, започаткована у 2017 році організацією «Освіторія» за підтримки міжнародного проєкту Varkey Foundation. Її мета — відзначити українських педагогів, які впроваджують інновації, змінюють освіту та надихають учнів.