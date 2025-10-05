        Суспільство

        Учитель із Харкова отримав 1 мільйон гривень за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 15:11
        Учитель біології Харківського наукового ліцею «Обдарованість» Руслан Шаламов став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.

        Учитель із Харківщини став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2025 / Фото: ХОВА

        Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

        Руслан Шаламов має понад 30 років педагогічного стажу, звання заслуженого вчителя України та є наставником десятків переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів. У своїй роботі педагог поєднує класичні підходи з інноваційними методами, розробляє міждисциплінарні освітні завдання й активно впроваджує сучасні технології у навчальний процес.

        За перемогу у конкурсі Шаламов отримає 1 мільйон гривень для реалізації власного освітнього проєкту, спрямованого на розвиток сучасних методів навчання.

        Global Teacher Prize Ukraine — національна премія для вчителів, започаткована у 2017 році організацією «Освіторія» за підтримки міжнародного проєкту Varkey Foundation. Її мета — відзначити українських педагогів, які впроваджують інновації, змінюють освіту та надихають учнів.


