УАФ висловила протест через помилкове зображення карти України на церемонії жеребкування ЧС-2026

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала офіційний лист до генеральних секретарів ФІФА Матіаса Графстрьома та УЄФА Теодора Теодорідіса. Причиною звернення стала демонстрація під час церемонії жеребкування європейської кваліфікації до ЧС-2026 карти України без Автономної Республіки Крим.

Інцидент стався 13 грудня 2024 року, коли під час трансляції показували карту Європи з країнами, які розводять у відборі, зокрема Україну та Білорусь.

У зверненні УАФ наголосила на неприйнятності такої помилки, враховуючи офіційну позицію ФІФА та УЄФА, закріплену у низці рішень щодо визнання територіальної цілісності України, зокрема включно з Кримом.

«Сьогоднішня версія карти України, офіційно презентована ФІФА на багатомільйонну аудиторію, є абсолютно неприйнятною. Вона суперечить офіційним заявам і підходам ФІФА та УЄФА щодо територіальної цілісності України, особливо в умовах триваючої загарбницької війни, розв’язаної Росією», – йдеться у листі.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України публічно зажадало вибачень від ФІФА. У дописі в соцмережі X представники МЗС зазначили:

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й фактично підтримали російську пропаганду, військові злочини та агресію проти України».

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi