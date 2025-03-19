Кримінал

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту та колишньому “кадету” Корчевнікову
19 Березня 2025 13:09
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Російський пропагандист Борис Корчевніков / Скриншот з відео
Російський пропагандист Борис Корчевніков / Скриншот з відео

Служба безпеки України повідомила про підозру російському телеведучому та пропагандисту Борису Корчевнікову, який закликав до знищення українців і виправдовував агресію РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Колишній актор, відомий за серіалом “Кадетство”, нині очолює прокремлівський телеканал “СПАС” і веде програми на каналі “Росія-1”. У своїх виступах він неодноразово виправдовував війну проти України, підтримував окупацію та закликав до фізичного знищення українців.

Слідство встановило, що Корчевніков також незаконно відвідував тимчасово окуповані території, перетинаючи кордон України поза пунктами пропуску в 2022-2023 роках.

Йому інкримінують:

  • посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 ККУ);
  • виправдовування агресії РФ і глорифікацію її учасників (ч. 3 ст. 436-2 ККУ);
  • незаконний перетин кордону (ч. 2 ст. 332-2 ККУ).

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