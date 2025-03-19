На Сіверському напрямку колона російської бронетехніки намагалася прорвати лінію оборони (відео)

Сили оборони FPV-дронами та артилерією зупинили колону техніки окупантів, які намагалися прорватися до оборонних позицій ЗСУ.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

У результаті роботи українських артилеристів та операторів БпЛА російську техніку було знищено та пошкоджено. Залишки штурмових груп, які намагалися втекти, потрапили під удари дронів та боєприпасів.

“Атака ворога захлинулася, противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено”, – йдеться в повідомленні.