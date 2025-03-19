Суспільство

В Україну повернулися 175 полонених та 22 важкопоранених захисника (фоторепортаж)
19 Березня 2025 16:23
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Обмін військовополоненими 175 на 175, 19 березня, 2025 року / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 175 на 175, 19 березня, 2025 року / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 19 березня, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами – це важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, це один із найбільших обмінів. Усім бійцям невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

“Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на “Азовсталі”, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині”, – написав Зеленський.

Президент подякував команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за роботу та результати, та зазначив, що Україна  поверне додому усіх полонених.

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону воїни ЗСУ (таких 149 та четверо з ТрО), ВМС (11 звільнених), Нацгвардійці (восьмеро, зокрема троє з “Азова”) та троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (зокрема оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев’ятеро офіцерів.

Обмін полоненими між РФ та Україною 19 березня / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, КШППВ

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