В Офісі президента повідомили, про що говоритимуть сьогодні Зеленський і Трамп

За результатами телефонних переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, що відбулася напередодні, на сьогодні запланована розмова Володимира Зеленського з лідером США.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За попередньою інформацією, Трамп і Зеленський поговорять сьогодні о 16:00 за київським часом. На думку Михайло Подоляка, Трамп передасть своє бачення ситуації, президент України наголосить аргументовано на своєму баченні ситуації.

“Вони обміняються цими думками, проговорять ключові аспекти щодо України, які проговорювалися в телефонній розмові Путін-Трамп, і далі ми будемо продовжувати синхронізувати свою позицію з американцями. І повірте мені, точно там Трамп не буде тиснути тільки на Україну. Він сьогодні тисне на союзників і це зрозуміло – на Україну, на Європу і тому подібне. Але без тиску на Росію нічого не буде”, – сказав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що переговори, як телефонні, так і інші етапи комунікації, вже найближчим часом дадуть очевидні результати. За його словами, для Європи тепер зрозуміло, що без перемоги України гарантувати безпеку на континенті неможливо, хоча ще рік тому там вважали, що можна досягти миру шляхом компромісів, зокрема коштом поступок з боку України. Подоляк наголосив, що будь-які поступки лише стимулюють Путіна до подальшої ескалації, яка неминуче пошириться на Європу.