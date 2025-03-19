Львів’янин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації

Жителя Львова засуджено до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. 33-річний чоловік, визнаний придатним до служби, без поважних причин не з’явився до центру комплектування.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у серпні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Йому вручили повістку про прибуття на визначений день для відправки у війська.

“Однак чоловік, без поважних на те причин, не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних Сил України”, – розповіли в прокуратурі.

Справу військовозобов’язаного, який порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову, було скеровано до суду.

Обвинуваченого визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.