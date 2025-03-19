У Києві керівники двох держпідприємств вимагали “відкати” за постачання деталей до бронетехніки для ЗСУ

Двом директорам державних підприємств повідомлено про підозру у вимаганні “відкатів” від підприємця за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ. За даними слідства, вони отримали майже 2 млн грн, погрожуючи створенням перешкод у виконанні договорів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий “відкат”, керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання комплектуючих для військової техніки. Від постачальника вимагали гроші за укладення з ним договорів та безперешкодне прийняття товару.

Розмір “відкату” залежав від типу деталей та їх кількості в партії. У такий спосіб з липня 2023 по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн.

Наразі їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.