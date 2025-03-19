Кримінал

У Києві керівники двох держпідприємств вимагали “відкати” за постачання деталей до бронетехніки для ЗСУ
19 Березня 2025 14:52
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Затримання хабарників у Києві / Фото: Київська міська прокуратура
Затримання хабарників у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

Двом директорам державних підприємств повідомлено про підозру у вимаганні “відкатів” від підприємця за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ. За даними слідства, вони отримали майже 2 млн грн, погрожуючи створенням перешкод у виконанні договорів.       

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.       

Слідством встановлено, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий “відкат”, керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання комплектуючих для військової техніки. Від постачальника вимагали гроші за укладення з ним договорів та безперешкодне прийняття товару.

Розмір “відкату” залежав від типу деталей та їх кількості в партії. У такий спосіб з липня 2023 по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн. 

Наразі їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Обшуки в затриманих директорів держпідприємств / Фото: Київська міська прокуратура

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