Політика

Трамп повідомив, що проводив таємні переговори з Путіним
19 Березня 2025 13:52
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом останніх тижнів кілька разів розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Трамп сказав в інтерв’ю виданню Washington Examiner після того, як 18 березня провів переговори з Путіним.

“Це був дуже хороший дзвінок. Я думаю, це початок чогось хорошого. Початок було покладено три або чотири тижні тому. Знаєте, я розмовляв із Путіним багато разів – усе почалося не з цього дзвінка. У нас були й інші розмови”, – повідомив Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи повідомлялося про ці розмови публічно, Трамп сказав: “Ні, але це продовження позитивної динаміки. Якби вона не була позитивною, я б вам сказав”.

До кінця неясно, як часто Трамп проводив телефонні переговори з Путіним після того, як вступив на посаду президента США. Лідери двох країн проводили переговори 12 лютого і 18 березня. При цьому ще 8 лютого Трамп говорив, що розмовляв із Путіним телефоном, щоб домовитися про завершення війни.

Джерела газети The Washington Post повідомили в листопаді 2024 року, що Трамп спілкувався з Путіним телефоном незабаром після своєї перемоги на виборах президента США. У Кремлі заперечували факт розмови.


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