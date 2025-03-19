Політика

У США могли видалити докази депортації українських дітей, – Reuters
19 Березня 2025 12:51
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Докази воєнних злочинів скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист американських законодавців-демократів до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Як зазначається, Єльський центр разом із Держдепартаментом США зберігав докази викрадення дітей та передавав їх Україні та Європолу. Однак після припинення фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії, що працювала над цим питанням, дані могли бути видалені.

Анонімне джерело повідомило агентству, що йдеться про інформацію на суму 26 мільйонів доларів, зокрема супутникові знімки та досьє на всіх знайдених дітей.

Американські законодавці закликали адміністрацію Дональда Трампа відновити програму та застосувати санкції проти причетних до викрадення українських дітей.

“Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей”, — сказав співрозмовник Reuters.


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