Політика

Трамп розглядає можливість визнання Криму російським у рамках майбутньої мирної угоди, – Semafor
18 Березня 2025 07:07
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Адміністрація Білого дому розглядає можливість визнання Криму російською територією в рамках майбутньої мирної угоди між Росією та Україною.

Про це пише видання Semafor з посиланням на два джерела, знайомі з ходом обговорення.

У Вашинтоні також обговорюють можливість закликати ООН зробити те саме, розповіли співрозмовники видання.

Видання підкреслює, що поки що жодних рішень не ухвалено, і ця опція – лише одна з багатьох, які команда Трампа розглядає в рамках спроб припинити війну РФ проти Украъни. У Білому домі у відповідь на запит Semafor від коментарів відмовилися.

На 18 березня запланована телефонна розмова між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Минулого разу вони говорили в середині лютого; вже за кілька днів після цього відбулася перша з початку повномасштабної війни двостороння зустріч представників Росії та США.


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