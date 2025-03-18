Трамп розглядає можливість визнання Криму російським у рамках майбутньої мирної угоди, – Semafor

Адміністрація Білого дому розглядає можливість визнання Криму російською територією в рамках майбутньої мирної угоди між Росією та Україною.

Про це пише видання Semafor з посиланням на два джерела, знайомі з ходом обговорення.

У Вашинтоні також обговорюють можливість закликати ООН зробити те саме, розповіли співрозмовники видання.

Видання підкреслює, що поки що жодних рішень не ухвалено, і ця опція – лише одна з багатьох, які команда Трампа розглядає в рамках спроб припинити війну РФ проти Украъни. У Білому домі у відповідь на запит Semafor від коментарів відмовилися.

На 18 березня запланована телефонна розмова між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Минулого разу вони говорили в середині лютого; вже за кілька днів після цього відбулася перша з початку повномасштабної війни двостороння зустріч представників Росії та США.