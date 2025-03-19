Українська розвідка завдала відчутних втрат російським окупантам у Криму (відео)

Головне управління розвідки завдало успішні удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму. Внаслідок операції знищено російські радіолокаційні станції, пускові установки ЗРК, вертоліт та іншу техніку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України”, – йдеться у повідомленні.

На відео результати успішної демілітаризації півострова ― уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

48Я6-К1 “Подльот” (2шт);

1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);

39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);

9С19 “Імбірь”;

“Нєбо-СВ”;

С-300ВМ;

“Нєбо-М”;

59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

БРЛС “Мис”.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще ― три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “Федір Урюпін” та вертоліт Мі-8.