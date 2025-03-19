Кримінал

Правоохоронці викрили працівників благодійної організації та псевдоволонтерів, які торгували гуманітарними авто
19 Березня 2025 13:29
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Правоохоронці викрили злочинні групи, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Підозри отримали вісім осіб, серед яких керівник благодійної організації та псевдоволонтери.

Про це повідомляє Нацполіція.

  • На Дніпропетровщині троє братів організували ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних зборів. У січні-лютому 2024 року вони продали 10 авто на понад 800 тисяч гривень.
  • У Хмельницькій області посадовці благодійної організації тимчасово реєстрували транспорт на підконтрольні фонди, а потім перепродавали за готівку по 5 500 – 6 500 доларів за одиницю. Загальна сума оборудок – понад 1,2 млн грн.
Нацполіція викрила декілька угруповань, учасники яких заробляли на продажі гуманітарних авто / Фото: Нацполіція

Крім того, правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Хмельницької областей та вилучили 16 автомобілів, чорнові записи з так званою “бухгалтерією”, кошти в іноземні та національній валюті, мобільні телефони тощо.

Восьми фігурантам висунули підозри за незаконне використання гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ), чотирьох із них узяли під варту.


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