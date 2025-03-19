Правоохоронці викрили працівників благодійної організації та псевдоволонтерів, які торгували гуманітарними авто

Правоохоронці викрили злочинні групи, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Підозри отримали вісім осіб, серед яких керівник благодійної організації та псевдоволонтери.
Про це повідомляє Нацполіція.
- На Дніпропетровщині троє братів організували ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних зборів. У січні-лютому 2024 року вони продали 10 авто на понад 800 тисяч гривень.
- У Хмельницькій області посадовці благодійної організації тимчасово реєстрували транспорт на підконтрольні фонди, а потім перепродавали за готівку по 5 500 – 6 500 доларів за одиницю. Загальна сума оборудок – понад 1,2 млн грн.
Крім того, правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Хмельницької областей та вилучили 16 автомобілів, чорнові записи з так званою “бухгалтерією”, кошти в іноземні та національній валюті, мобільні телефони тощо.
Восьми фігурантам висунули підозри за незаконне використання гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ), чотирьох із них узяли під варту.