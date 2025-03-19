Політика

Зеленський сьогодні поговорить з Трампом
19 Березня 2025 12:29
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Фінляндії, повідомив, що 19 березня матиме контакт із президентом США Дональдом Трампом.

На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський зазначив, що обговорить з американським лідером подальші кроки.

“У нас в Джидді була дійсно дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все би правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно”, — сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський прокоментував нічні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. За його словами, попри заяви президента РФ Володимира Путіна про 30-денне припинення обстрілів, російські війська завдали ударів дронами по об’єктах енергетики, транспорту, лікарням та міській інфраструктурі.

“Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, посилення нашої протиповітряної оборони та тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей”, — заявив Зеленський.


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