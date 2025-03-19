Суд заблокував указ Трампа про заборону трансгендерним людям служити в армії

Окружна суддя у Вашингтоні Ана Рейєс заблокувала виконання указу президента США Дональда Трампа про заборону трансгендерним людям проходити військову службу.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з рішенням, розпорядження президента може порушувати конституційні права трансперсон. Суддя відклала виконання свого рішення на три дні, щоб в адміністрації Трампа був час на подання апеляції.

Наприкінці січня Трамп підписав указ, який доручає переглянути політику щодо трансгендерних людей в армії. В указі йшлося про те, що вираження гендерної ідентичності, відмінної від біологічної статі при народженні, не відповідає військовим стандартам.

Пізніше з указу міністра оборони США Піта Гегсета стало відомо, що трансперсонам більше не можна служити в американській армії.