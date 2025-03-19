Україна передасть партнерам список об’єктів, по яких не має бити Росія, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує і передасть партнерам список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких Росія має припинити завдавати ударів.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський наголосив, що обіцянки Володимира Путіна про припинення атак на українську енергетику не відповідають дійсності. За його словами, одразу після таких заяв РФ атакували Україну 145 дронами та випустила шість балістичних ракет.

Україна наполягає на встановленні контролю в цьому питанні, і ключову роль у цьому, за словами Зеленського, мають відігравати Сполучені Штати.

“Якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – цей список ми також обов’язково підготуємо і передамо партнерам. І якщо росіяни не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх”, – підкреслив президент.

18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і “віддав відповідний наказ військовим”.